Tokenomika Paycoin (PCI)

Odkrijte ključne vpoglede v Paycoin (PCI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:13:15 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Paycoin (PCI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Paycoin (PCI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 101.66M
Skupna ponudba:
$ 1.90B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.02B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 188.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.22
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01816581
Trenutna cena:
$ 0.099414
Informacije o Paycoin (PCI)

We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.

Uradna spletna stran:
https://payprotocol.io/

Tokenomika Paycoin (PCI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Paycoin (PCI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PCI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PCI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PCI, raziščite ceno žetona PCI v živo!

Napoved cene PCI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PCI? Naša stran za napovedovanje cen PCI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

