Današnja cena kriptovalute Pay 2 Win (P2W) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz P2W v USD je -- na P2W.
Kriptovaluta Pay 2 Win je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,983, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 900.00M P2W. V zadnjih 24 urah se je P2W trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je P2W premaknil -- v zadnji uri in +0.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Pay 2 Win (P2W)
Trenutna tržna kapitalizacija Pay 2 Win je $ 36.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba P2W je 900.00M, skupna ponudba pa znaša 900000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.98K.
Zgodovina cene Pay 2 Win, USD
24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Pay 2 Win (P2W) v USD
Danes je bila sprememba cene Pay 2 Win v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pay 2 Win v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pay 2 Win v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pay 2 Win v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
--
30 dni
$ 0
-28.85%
60 dni
$ 0
-40.35%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Pay 2 Win
Napoved cene Pay 2 Win (P2W) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena P2W v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pay 2 Win (P2W) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Pay 2 Win lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pay 2 Win v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen P2W za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pay 2 Win.
Kaj je Pay 2 Win (P2W)
P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.
P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pay 2 Win
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pay 2 Win?
Če bi kriptovaluta Pay 2 Win rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pay 2 Win.
Koliko je kriptovaluta Pay 2 Win vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Pay 2 Win je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Pay 2 Win še vedno dobra naložba?
Pay 2 Win ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v P2W, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Pay 2 Win?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Pay 2 Win v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Pay 2 Win?
Cena kriptovalute P2W se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Pay 2 Win v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena P2W.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Pay 2 Win?
Na ceno P2W vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za P2W na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par P2W/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Pay 2 Win gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Pay 2 Win letos rasla?
Cena kriptovalute Pay 2 Win bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Pay 2 Win (P2W).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:38:06 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Pay 2 Win (P2W)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.