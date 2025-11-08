Današnja cena Pay 2 Win

Današnja cena kriptovalute Pay 2 Win (P2W) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz P2W v USD je -- na P2W.

Kriptovaluta Pay 2 Win je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,983, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 900.00M P2W. V zadnjih 24 urah se je P2W trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je P2W premaknil -- v zadnji uri in +0.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pay 2 Win (P2W)

Tržna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Zaloga v obtoku 900.00M 900.00M 900.00M Skupna ponudba 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Pay 2 Win je $ 36.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba P2W je 900.00M, skupna ponudba pa znaša 900000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.98K.