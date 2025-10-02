Tokenomika Party (PARTY)

Tokenomika Party (PARTY)

Odkrijte ključne vpoglede v Party (PARTY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:10:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Party (PARTY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Party (PARTY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.89M
Skupna ponudba:
$ 2.05B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.05B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0228569
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00092034
Informacije o Party (PARTY)

$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain.

BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth.

Uradna spletna stran:
https://btc.fun/details

Tokenomika Party (PARTY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Party (PARTY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PARTY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PARTY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PARTY, raziščite ceno žetona PARTY v živo!

Napoved cene PARTY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PARTY? Naša stran za napovedovanje cen PARTY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

