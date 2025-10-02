Tokenomika Party Parrot (PARRY)

Odkrijte ključne vpoglede v Party Parrot (PARRY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:40:59 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Party Parrot (PARRY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Party Parrot (PARRY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 58.91K
Skupna ponudba:
$ 1000.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1000.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 58.91K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00712748
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Party Parrot (PARRY)

The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana

who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior.

Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry.

WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet.

plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto.

mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.

Uradna spletna stran:
https://www.parry.ing/

Tokenomika Party Parrot (PARRY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Party Parrot (PARRY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PARRY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PARRY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PARRY, raziščite ceno žetona PARRY v živo!

Napoved cene PARRY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PARRY? Naša stran za napovedovanje cen PARRY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

