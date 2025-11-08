BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Parsona v živo je 0.00051047 USD. Tržna kapitalizacija SONA je 4,849.43 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SONA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Parsona v živo je 0.00051047 USD. Tržna kapitalizacija SONA je 4,849.43 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SONA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SONA

Informacije o ceni SONA

Kaj je SONA

Bela knjiga SONA

Uradna spletna stran SONA

Tokenomika SONA

Napoved cen SONA

Parsona Logotip

Parsona Cena (SONA)

Cena 1 SONA v USD v živo:

$0.00051047
0.00%1D
USD
Parsona (SONA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:36:47 (UTC+8)

Današnja cena Parsona

Današnja cena kriptovalute Parsona (SONA) v živo je $ 0.00051047, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SONA v USD je $ 0.00051047 na SONA.

Kriptovaluta Parsona je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,849.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.50M SONA. V zadnjih 24 urah se je SONA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00628845, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00020547.

V kratkoročni uspešnosti se je SONA premaknil -- v zadnji uri in -12.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Parsona (SONA)

$ 4.85K
--
$ 5.10K
9.50M
10,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Parsona je $ 4.85K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SONA je 9.50M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.10K.

Zgodovina cene Parsona, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00628845
$ 0.00020547
--

--

-12.27%

-12.27%

Zgodovina cen Parsona (SONA) v USD

Danes je bila sprememba cene Parsona v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Parsona v USD $ -0.0001118322.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Parsona v USD $ -0.0001643912.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Parsona v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0001118322-21.90%
60 dni$ -0.0001643912-32.20%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Parsona

Napoved cene Parsona (SONA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SONA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Parsona (SONA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Parsona lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Parsona v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SONA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Parsona.

Kaj je Parsona (SONA)

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem.

This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address.

At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Parsona

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Parsona?
Če bi kriptovaluta Parsona rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Parsona.
Pomembne panožne novosti Parsona (SONA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

