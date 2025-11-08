Današnja cena Parsona

Današnja cena kriptovalute Parsona (SONA) v živo je $ 0.00051047, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SONA v USD je $ 0.00051047 na SONA.

Kriptovaluta Parsona je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,849.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.50M SONA. V zadnjih 24 urah se je SONA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00628845, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00020547.

V kratkoročni uspešnosti se je SONA premaknil -- v zadnji uri in -12.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Parsona (SONA)

Tržna kapitalizacija $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Zaloga v obtoku 9.50M 9.50M 9.50M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

