Današnja cena kriptovalute PARSIQ (PRQ) v živo je $ 0.00459858, s spremembo 10.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRQ v USD je $ 0.00459858 na PRQ.

Kriptovaluta PARSIQ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,346,265, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 292.76M PRQ. V zadnjih 24 urah se je PRQ trgovalo med $ 0.00408168 (najnižje) in $ 0.00471032 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.62, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0018575.

V kratkoročni uspešnosti se je PRQ premaknil +0.10% v zadnji uri in +15.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PARSIQ (PRQ)

Tržna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Zaloga v obtoku 292.76M 292.76M 292.76M Skupna ponudba 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Trenutna tržna kapitalizacija PARSIQ je $ 1.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PRQ je 292.76M, skupna ponudba pa znaša 310256872.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.43M.