Tokenomika Pareto Staked USP (SUSP) Odkrijte ključne vpoglede v Pareto Staked USP (SUSP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Pareto Staked USP (SUSP) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pareto Staked USP (SUSP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Skupna ponudba: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Razpoložljivi obtok: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Najnižja vrednost vseh časov: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Trenutna cena: $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Preberite več o ceni Pareto Staked USP (SUSP) Kupite SUSP zdaj!

Informacije o Pareto Staked USP (SUSP) Uradna spletna stran: https://pareto.credit

Tokenomika Pareto Staked USP (SUSP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Pareto Staked USP (SUSP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SUSP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUSP. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SUSP, raziščite ceno žetona SUSP v živo!

Napoved cene SUSP Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUSP? Naša stran za napovedovanje cen SUSP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona SUSP zdaj!

