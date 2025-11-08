Današnja cena Pareto Staked USP

Današnja cena kriptovalute Pareto Staked USP (SUSP) v živo je $ 1.048, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUSP v USD je $ 1.048 na SUSP.

Kriptovaluta Pareto Staked USP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,345,078, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.05M SUSP. V zadnjih 24 urah se je SUSP trgovalo med $ 1.048 (najnižje) in $ 1.048 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.048, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.012.

V kratkoročni uspešnosti se je SUSP premaknil +0.00% v zadnji uri in +0.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pareto Staked USP (SUSP)

Tržna kapitalizacija $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Zaloga v obtoku 6.05M 6.05M 6.05M Skupna ponudba 6,052,190.921601969 6,052,190.921601969 6,052,190.921601969

Trenutna tržna kapitalizacija Pareto Staked USP je $ 6.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUSP je 6.05M, skupna ponudba pa znaša 6052190.921601969. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.35M.