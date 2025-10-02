Tokenomika Parasol Finance (PSOL)
Tokenomika in analiza cen Parasol Finance (PSOL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Parasol Finance (PSOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Parasol Finance (PSOL)
Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike.
The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.
Tokenomika Parasol Finance (PSOL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Parasol Finance (PSOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PSOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PSOL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PSOL, raziščite ceno žetona PSOL v živo!
