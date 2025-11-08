Današnja cena Paragon Tweaks

Današnja cena kriptovalute Paragon Tweaks (PRGN) v živo je $ 0.00035952, s spremembo 5.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRGN v USD je $ 0.00035952 na PRGN.

Kriptovaluta Paragon Tweaks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 347,657, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 967.01M PRGN. V zadnjih 24 urah se je PRGN trgovalo med $ 0.00033806 (najnižje) in $ 0.00038605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00183169, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00029513.

V kratkoročni uspešnosti se je PRGN premaknil -0.76% v zadnji uri in -23.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Paragon Tweaks (PRGN)

Tržna kapitalizacija $ 347.66K$ 347.66K $ 347.66K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 347.66K$ 347.66K $ 347.66K Zaloga v obtoku 967.01M 967.01M 967.01M Skupna ponudba 967,007,005.2501234 967,007,005.2501234 967,007,005.2501234

