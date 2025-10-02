Tokenomika Paragen (RGEN)

Tokenomika Paragen (RGEN)

Odkrijte ključne vpoglede v Paragen (RGEN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:40:37 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Paragen (RGEN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Paragen (RGEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.67K
Skupna ponudba:
$ 200.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 101.25M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 38.85K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.391277
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00019422
Informacije o Paragen (RGEN)

Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate.

Uradna spletna stran:
https://paragen.io

Tokenomika Paragen (RGEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Paragen (RGEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RGEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RGEN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RGEN, raziščite ceno žetona RGEN v živo!

Napoved cene RGEN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RGEN? Naša stran za napovedovanje cen RGEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

