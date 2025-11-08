Današnja cena Pangolin

Današnja cena kriptovalute Pangolin (PANG) v živo je $ 0.00001421, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PANG v USD je $ 0.00001421 na PANG.

Kriptovaluta Pangolin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,601.13, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 745.82M PANG. V zadnjih 24 urah se je PANG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00010001, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001421.

V kratkoročni uspešnosti se je PANG premaknil -- v zadnji uri in -25.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pangolin (PANG)

Tržna kapitalizacija $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K Zaloga v obtoku 745.82M 745.82M 745.82M Skupna ponudba 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

Trenutna tržna kapitalizacija Pangolin je $ 10.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PANG je 745.82M, skupna ponudba pa znaša 990039899.72432. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.07K.