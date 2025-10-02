Odkrijte ključne vpoglede v Pandemic Diamond (PMD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pandemic Diamond (PMD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PMD, raziščite ceno žetona PMD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PMD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Pandemic Diamond (PMD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PMD? Naša stran za napovedovanje cen PMD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

