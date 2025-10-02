Tokenomika Pandemic Diamond (PMD)
Tokenomika in analiza cen Pandemic Diamond (PMD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pandemic Diamond (PMD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Pandemic Diamond (PMD)
Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.
Tokenomika Pandemic Diamond (PMD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pandemic Diamond (PMD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PMD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PMD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PMD, raziščite ceno žetona PMD v živo!
Napoved cene PMD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PMD? Naša stran za napovedovanje cen PMD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti