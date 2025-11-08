Današnja cena PandaPump

Današnja cena kriptovalute PandaPump (PPUMP) v živo je $ 0.00009724, s spremembo 0.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PPUMP v USD je $ 0.00009724 na PPUMP.

Kriptovaluta PandaPump je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 450,312, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.63B PPUMP. V zadnjih 24 urah se je PPUMP trgovalo med $ 0.00009611 (najnižje) in $ 0.00009809 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00012239, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007785.

V kratkoročni uspešnosti se je PPUMP premaknil -- v zadnji uri in -6.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PandaPump (PPUMP)

Tržna kapitalizacija $ 450.31K$ 450.31K $ 450.31K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 450.31K$ 450.31K $ 450.31K Zaloga v obtoku 4.63B 4.63B 4.63B Skupna ponudba 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741

