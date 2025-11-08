Današnja cena Pancake Bunny

Današnja cena kriptovalute Pancake Bunny (BUNNY) v živo je $ 0.0323185, s spremembo 12.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUNNY v USD je $ 0.0323185 na BUNNY.

Kriptovaluta Pancake Bunny je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,518.1, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 510.23K BUNNY. V zadnjih 24 urah se je BUNNY trgovalo med $ 0.02876273 (najnižje) in $ 0.03297508 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 512.75, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02764623.

V kratkoročni uspešnosti se je BUNNY premaknil -0.09% v zadnji uri in -5.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pancake Bunny (BUNNY)

Tržna kapitalizacija $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 494.48K$ 494.48K $ 494.48K Zaloga v obtoku 510.23K 510.23K 510.23K Skupna ponudba 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

