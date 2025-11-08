Današnja cena Paimon Stripe SPV Token

Današnja cena kriptovalute Paimon Stripe SPV Token (STRP) v živo je $ 45.13, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STRP v USD je $ 45.13 na STRP.

Kriptovaluta Paimon Stripe SPV Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,002,894, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.22K STRP. V zadnjih 24 urah se je STRP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 45.55, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 44.89.

V kratkoročni uspešnosti se je STRP premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Tržna kapitalizacija $ 1.00M Volumen (24H) -- Popolnoma razredčna tržna kapitalizacija $ 1.00M Zaloga v obtoku 22.22K Skupna ponudba 22,222.2222222222

