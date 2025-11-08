Današnja cena Paddle Finance

Današnja cena kriptovalute Paddle Finance (PADD) v živo je $ 0.00063261, s spremembo 0.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PADD v USD je $ 0.00063261 na PADD.

Kriptovaluta Paddle Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 78,148, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 123.53M PADD. V zadnjih 24 urah se je PADD trgovalo med $ 0.00062642 (najnižje) in $ 0.00065331 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00884559, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00038425.

V kratkoročni uspešnosti se je PADD premaknil -0.00% v zadnji uri in +6.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Paddle Finance (PADD)

Tržna kapitalizacija $ 78.15K$ 78.15K $ 78.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 632.61K$ 632.61K $ 632.61K Zaloga v obtoku 123.53M 123.53M 123.53M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Paddle Finance je $ 78.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PADD je 123.53M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 632.61K.