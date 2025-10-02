Tokenomika Ozone Metaverse ($OZONE)

Odkrijte ključne vpoglede v Ozone Metaverse ($OZONE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:08:52 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Ozone Metaverse ($OZONE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ozone Metaverse ($OZONE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 97.05K
Skupna ponudba:
$ 1.11B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.11B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 97.05K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01610092
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Ozone Metaverse ($OZONE)

What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively.

The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web

History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services.

What’s next for your project? Enterprises using OZONE

What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.

Uradna spletna stran:
https://ozonemetaverse.io
Bela knjiga:
https://ozone-metaverse.gitbook.io/whitepaper/

Tokenomika Ozone Metaverse ($OZONE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ozone Metaverse ($OZONE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov $OZONE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $OZONE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $OZONE, raziščite ceno žetona $OZONE v živo!

Napoved cene $OZONE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $OZONE? Naša stran za napovedovanje cen $OZONE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

