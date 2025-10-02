Tokenomika Ozone Metaverse ($OZONE)
Tokenomika in analiza cen Ozone Metaverse ($OZONE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ozone Metaverse ($OZONE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Ozone Metaverse ($OZONE)
What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively.
The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web
History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services.
What’s next for your project? Enterprises using OZONE
What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
Tokenomika Ozone Metaverse ($OZONE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Ozone Metaverse ($OZONE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $OZONE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $OZONE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $OZONE, raziščite ceno žetona $OZONE v živo!
Napoved cene $OZONE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $OZONE? Naša stran za napovedovanje cen $OZONE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
