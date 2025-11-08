Današnja cena Ozarus

Današnja cena kriptovalute Ozarus (OZARUS) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OZARUS v USD je -- na OZARUS.

Kriptovaluta Ozarus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,250.84, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.92M OZARUS. V zadnjih 24 urah se je OZARUS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je OZARUS premaknil -- v zadnji uri in -26.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ozarus (OZARUS)

Tržna kapitalizacija $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Zaloga v obtoku 999.92M 999.92M 999.92M Skupna ponudba 999,924,972.2849 999,924,972.2849 999,924,972.2849

Trenutna tržna kapitalizacija Ozarus je $ 8.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OZARUS je 999.92M, skupna ponudba pa znaša 999924972.2849. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.25K.