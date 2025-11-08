Današnja cena Ozapay

Današnja cena kriptovalute Ozapay (OZA) v živo je $ 0.03759188, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OZA v USD je $ 0.03759188 na OZA.

Kriptovaluta Ozapay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 28,107,589, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 759.59M OZA. V zadnjih 24 urah se je OZA trgovalo med $ 0.0364273 (najnižje) in $ 0.0399618 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04616339, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0155504.

V kratkoročni uspešnosti se je OZA premaknil -1.10% v zadnji uri in +22.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ozapay (OZA)

Tržna kapitalizacija $ 28.11M$ 28.11M $ 28.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.89M$ 36.89M $ 36.89M Zaloga v obtoku 759.59M 759.59M 759.59M Skupna ponudba 996,889,063.74 996,889,063.74 996,889,063.74

Trenutna tržna kapitalizacija Ozapay je $ 28.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OZA je 759.59M, skupna ponudba pa znaša 996889063.74. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.89M.