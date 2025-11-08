BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Ozapay v živo je 0.03759188 USD. Tržna kapitalizacija OZA je 28,107,589 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OZA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Ozapay Cena (OZA)

Cena 1 OZA v USD v živo:

$0.03759188
$0.03759188$0.03759188
+0.10%1D
Ozapay (OZA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:21:48 (UTC+8)

Današnja cena Ozapay

Današnja cena kriptovalute Ozapay (OZA) v živo je $ 0.03759188, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OZA v USD je $ 0.03759188 na OZA.

Kriptovaluta Ozapay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 28,107,589, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 759.59M OZA. V zadnjih 24 urah se je OZA trgovalo med $ 0.0364273 (najnižje) in $ 0.0399618 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04616339, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0155504.

V kratkoročni uspešnosti se je OZA premaknil -1.10% v zadnji uri in +22.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ozapay (OZA)

$ 28.11M
$ 28.11M$ 28.11M

--
----

$ 36.89M
$ 36.89M$ 36.89M

759.59M
759.59M 759.59M

996,889,063.74
996,889,063.74 996,889,063.74

Trenutna tržna kapitalizacija Ozapay je $ 28.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OZA je 759.59M, skupna ponudba pa znaša 996889063.74. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.89M.

Zgodovina cene Ozapay, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0364273
$ 0.0364273$ 0.0364273
24H Nizka
$ 0.0399618
$ 0.0399618$ 0.0399618
24H Visoka

$ 0.0364273
$ 0.0364273$ 0.0364273

$ 0.0399618
$ 0.0399618$ 0.0399618

$ 0.04616339
$ 0.04616339$ 0.04616339

$ 0.0155504
$ 0.0155504$ 0.0155504

-1.10%

+0.18%

+22.01%

+22.01%

Zgodovina cen Ozapay (OZA) v USD

Danes je bila sprememba cene Ozapay v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Ozapay v USD $ +0.0033456134.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Ozapay v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Ozapay v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.18%
30 dni$ +0.0033456134+8.90%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Ozapay

Napoved cene Ozapay (OZA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OZA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ozapay (OZA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ozapay lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ozapay v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OZA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ozapay.

Kaj je Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ozapay

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ozapay?
Če bi kriptovaluta Ozapay rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ozapay.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:21:48 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ozapay (OZA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Ozapay

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.