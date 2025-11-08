Današnja cena OX Labs

Današnja cena kriptovalute OX Labs (OXLABS) v živo je --, s spremembo 0.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OXLABS v USD je -- na OXLABS.

Kriptovaluta OX Labs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,574.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 946.48M OXLABS. V zadnjih 24 urah se je OXLABS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je OXLABS premaknil -- v zadnji uri in -12.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OX Labs (OXLABS)

Tržna kapitalizacija $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.92K$ 6.92K $ 6.92K Zaloga v obtoku 946.48M 946.48M 946.48M Skupna ponudba 996,025,883.808366 996,025,883.808366 996,025,883.808366

Trenutna tržna kapitalizacija OX Labs je $ 6.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OXLABS je 946.48M, skupna ponudba pa znaša 996025883.808366. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.92K.