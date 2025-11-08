Današnja cena OwO Solana

Današnja cena kriptovalute OwO Solana (OWO) v živo je --, s spremembo 0.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OWO v USD je -- na OWO.

Kriptovaluta OwO Solana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 89,761, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 939.38M OWO. V zadnjih 24 urah se je OWO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je OWO premaknil -0.83% v zadnji uri in -26.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OwO Solana (OWO)

