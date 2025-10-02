Tokenomika OVO (OVO)

Odkrijte ključne vpoglede v OVO (OVO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:08:36 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen OVO (OVO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OVO (OVO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 180.84K
Skupna ponudba:
$ 165.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 165.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 180.84K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.236899
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00006218
Trenutna cena:
$ 0.0010959
Informacije o OVO (OVO)

OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.

Uradna spletna stran:
https://www.ovo.space/
Bela knjiga:
https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/

Tokenomika OVO (OVO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike OVO (OVO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OVO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OVO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OVO, raziščite ceno žetona OVO v živo!

Napoved cene OVO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OVO? Naša stran za napovedovanje cen OVO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

