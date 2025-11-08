Današnja cena OUTLAW Crypto Games

Današnja cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) v živo je $ 0.00089527, s spremembo 2.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OUTLAW v USD je $ 0.00089527 na OUTLAW.

Kriptovaluta OUTLAW Crypto Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 890,755, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 995.20M OUTLAW. V zadnjih 24 urah se je OUTLAW trgovalo med $ 0.00085 (najnižje) in $ 0.00092653 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02415954, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00074847.

V kratkoročni uspešnosti se je OUTLAW premaknil -0.51% v zadnji uri in -16.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Tržna kapitalizacija $ 890.76K$ 890.76K $ 890.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 890.76K$ 890.76K $ 890.76K Zaloga v obtoku 995.20M 995.20M 995.20M Skupna ponudba 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

