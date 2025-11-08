Današnja cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games v živo je 0.00089527 USD. Tržna kapitalizacija OUTLAW je 890,755 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OUTLAW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games v živo je 0.00089527 USD. Tržna kapitalizacija OUTLAW je 890,755 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OUTLAW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) v živo je $ 0.00089527, s spremembo 2.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OUTLAW v USD je $ 0.00089527 na OUTLAW.
Kriptovaluta OUTLAW Crypto Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 890,755, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 995.20M OUTLAW. V zadnjih 24 urah se je OUTLAW trgovalo med $ 0.00085 (najnižje) in $ 0.00092653 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02415954, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00074847.
V kratkoročni uspešnosti se je OUTLAW premaknil -0.51% v zadnji uri in -16.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
Trenutna tržna kapitalizacija OUTLAW Crypto Games je $ 890.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OUTLAW je 995.20M, skupna ponudba pa znaša 995199151.884063. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 890.76K.
Zgodovina cene OUTLAW Crypto Games, USD
24-urni razpon sprememb cen:
-0.51%
+2.77%
-16.01%
-16.01%
Zgodovina cen OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) v USD
Danes je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ -0.0007004243. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ -0.0008599547. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+2.77%
30 dni
$ -0.0007004243
-78.23%
60 dni
$ -0.0008599547
-96.05%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto OUTLAW Crypto Games
Napoved cene OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OUTLAW v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OUTLAW Crypto Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OUTLAW za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OUTLAW Crypto Games.
Kaj je OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
What is Outlaw GameFi?
Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.
GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.
Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.
Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution.
Platform First mini-game platform on Jupiter Studio
Games Skill-based, family-friendly mini-games
Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility)
Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders
What is Outlaw GameFi?
Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.
GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.
Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.
Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution.
Platform First mini-game platform on Jupiter Studio
Games Skill-based, family-friendly mini-games
Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility)
Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OUTLAW Crypto Games
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OUTLAW Crypto Games?
Če bi kriptovaluta OUTLAW Crypto Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OUTLAW Crypto Games.
Koliko je kriptovaluta OUTLAW Crypto Games vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games je $ 0.00089527. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OUTLAW Crypto Games še vedno dobra naložba?
OUTLAW Crypto Games ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OUTLAW, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OUTLAW Crypto Games?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OUTLAW Crypto Games v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games?
Cena kriptovalute OUTLAW se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OUTLAW Crypto Games v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OUTLAW.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OUTLAW Crypto Games?
Na ceno OUTLAW vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OUTLAW/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games letos rasla?
Cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OUTLAW Crypto Games (OUTLAW).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:21:39 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.