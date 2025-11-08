BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games v živo je 0.00089527 USD. Tržna kapitalizacija OUTLAW je 890,755 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OUTLAW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o OUTLAW

Informacije o ceni OUTLAW

Kaj je OUTLAW

Uradna spletna stran OUTLAW

Tokenomika OUTLAW

Napoved cen OUTLAW

OUTLAW Crypto Games Logotip

OUTLAW Crypto Games Cena (OUTLAW)

Nerazporejeno

Cena 1 OUTLAW v USD v živo:

$0.00089435
$0.00089435$0.00089435
+3.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:21:39 (UTC+8)

Današnja cena OUTLAW Crypto Games

Današnja cena kriptovalute OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) v živo je $ 0.00089527, s spremembo 2.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OUTLAW v USD je $ 0.00089527 na OUTLAW.

Kriptovaluta OUTLAW Crypto Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 890,755, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 995.20M OUTLAW. V zadnjih 24 urah se je OUTLAW trgovalo med $ 0.00085 (najnižje) in $ 0.00092653 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02415954, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00074847.

V kratkoročni uspešnosti se je OUTLAW premaknil -0.51% v zadnji uri in -16.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 890.76K
$ 890.76K$ 890.76K

--
----

$ 890.76K
$ 890.76K$ 890.76K

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063 995,199,151.884063

Trenutna tržna kapitalizacija OUTLAW Crypto Games je $ 890.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OUTLAW je 995.20M, skupna ponudba pa znaša 995199151.884063. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 890.76K.

Zgodovina cene OUTLAW Crypto Games, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085
24H Nizka
$ 0.00092653
$ 0.00092653$ 0.00092653
24H Visoka

$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085

$ 0.00092653
$ 0.00092653$ 0.00092653

$ 0.02415954
$ 0.02415954$ 0.02415954

$ 0.00074847
$ 0.00074847$ 0.00074847

-0.51%

+2.77%

-16.01%

-16.01%

Zgodovina cen OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) v USD

Danes je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ -0.0007004243.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ -0.0008599547.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene OUTLAW Crypto Games v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.77%
30 dni$ -0.0007004243-78.23%
60 dni$ -0.0008599547-96.05%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto OUTLAW Crypto Games

Napoved cene OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OUTLAW v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OUTLAW Crypto Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

Vir OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OUTLAW Crypto Games

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OUTLAW Crypto Games?
Če bi kriptovaluta OUTLAW Crypto Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OUTLAW Crypto Games.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:21:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti OUTLAW Crypto Games

