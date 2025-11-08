Današnja cena ORYNTH

Današnja cena kriptovalute ORYNTH (ORY) v živo je --, s spremembo 4.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORY v USD je -- na ORY.

Kriptovaluta ORYNTH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 447,621, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.92M ORY. V zadnjih 24 urah se je ORY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00368344, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ORY premaknil -0.96% v zadnji uri in -50.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ORYNTH (ORY)

Tržna kapitalizacija $ 447.62K$ 447.62K $ 447.62K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 447.62K$ 447.62K $ 447.62K Zaloga v obtoku 999.92M 999.92M 999.92M Skupna ponudba 999,923,708.258578 999,923,708.258578 999,923,708.258578

