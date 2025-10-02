Odkrijte ključne vpoglede v Original Gangsters ($OG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Original Gangsters ($OG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana’s legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain’s earliest adopters.

$OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana’s legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain’s earliest adopters.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $OG, raziščite ceno žetona $OG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $OG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Original Gangsters ($OG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $OG? Naša stran za napovedovanje cen $OG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.