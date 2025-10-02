Odkrijte ključne vpoglede v Orbs (ORBS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Orbs (ORBS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ORBS, raziščite ceno žetona ORBS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ORBS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Orbs (ORBS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

