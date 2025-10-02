Tokenomika ORA Coin (ORA)

Odkrijte ključne vpoglede v ORA Coin (ORA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:14:31 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen ORA Coin (ORA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ORA Coin (ORA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.00M
Skupna ponudba:
$ 333.33M
Razpoložljivi obtok:
$ 56.32M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.94M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.37
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003742
Trenutna cena:
$ 0.01780642
Informacije o ORA Coin (ORA)

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence.

With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models.

ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

Uradna spletna stran:
https://ora.io

Tokenomika ORA Coin (ORA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ORA Coin (ORA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ORA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ORA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ORA, raziščite ceno žetona ORA v živo!

