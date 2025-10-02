Odkrijte ključne vpoglede v ORA Coin (ORA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ORA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ORA Coin (ORA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

