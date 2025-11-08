Današnja cena Optopia AI

Današnja cena kriptovalute Optopia AI (OPAI) v živo je $ 0.0000035, s spremembo 41.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPAI v USD je $ 0.0000035 na OPAI.

Kriptovaluta Optopia AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22,883, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.54B OPAI. V zadnjih 24 urah se je OPAI trgovalo med $ 0.0000024 (najnižje) in $ 0.0000035 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00315088, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000016.

V kratkoročni uspešnosti se je OPAI premaknil -0.00% v zadnji uri in +13.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Optopia AI (OPAI)

Tržna kapitalizacija $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 34.98K$ 34.98K $ 34.98K Zaloga v obtoku 6.54B 6.54B 6.54B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

