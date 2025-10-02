Odkrijte ključne vpoglede v OptionsAI (OPTION), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OPTION, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OptionsAI (OPTION) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

