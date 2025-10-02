Tokenomika Optimus AI (OPTI)

Odkrijte ključne vpoglede v Optimus AI (OPTI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:08:48 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Optimus AI (OPTI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Optimus AI (OPTI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.04M
$ 2.04M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.04M
$ 2.04M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.617148
$ 0.617148
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01126845
$ 0.01126845
Trenutna cena:
$ 0.02037686
$ 0.02037686

Informacije o Optimus AI (OPTI)

Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.

Uradna spletna stran:
https://www.optimustoken.io/
Bela knjiga:
https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf

Tokenomika Optimus AI (OPTI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Optimus AI (OPTI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OPTI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OPTI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OPTI, raziščite ceno žetona OPTI v živo!

Napoved cene OPTI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OPTI? Naša stran za napovedovanje cen OPTI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti