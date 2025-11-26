Kaj je OG30

Tokenomika OpenDelta GMCI30 (OG30) Odkrijte ključne vpoglede v OpenDelta GMCI30 (OG30), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen OpenDelta GMCI30 (OG30) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OpenDelta GMCI30 (OG30), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 148.38K $ 148.38K $ 148.38K Skupna ponudba: $ 940.00K $ 940.00K $ 940.00K Razpoložljivi obtok: $ 940.00K $ 940.00K $ 940.00K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 148.38K $ 148.38K $ 148.38K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.258621 $ 0.258621 $ 0.258621 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.133385 $ 0.133385 $ 0.133385 Trenutna cena: $ 0.157839 $ 0.157839 $ 0.157839 Preberite več o ceni OpenDelta GMCI30 (OG30) Kupite OG30 zdaj!

Informacije o OpenDelta GMCI30 (OG30) Uradna spletna stran: https://www.opendelta.com/

Tokenomika OpenDelta GMCI30 (OG30): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike OpenDelta GMCI30 (OG30) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov OG30, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OG30. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko OG30, raziščite ceno žetona OG30 v živo!

