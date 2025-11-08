Današnja cena OpenDelta GMCI30

Današnja cena kriptovalute OpenDelta GMCI30 (OG30) v živo je $ 0.18097, s spremembo 2.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OG30 v USD je $ 0.18097 na OG30.

Kriptovaluta OpenDelta GMCI30 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 171,106, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 940.00K OG30. V zadnjih 24 urah se je OG30 trgovalo med $ 0.17497 (najnižje) in $ 0.182267 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.258621, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.133385.

V kratkoročni uspešnosti se je OG30 premaknil -0.60% v zadnji uri in -9.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OpenDelta GMCI30 (OG30)

Tržna kapitalizacija $ 171.11K$ 171.11K $ 171.11K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 171.11K$ 171.11K $ 171.11K Zaloga v obtoku 940.00K 940.00K 940.00K Skupna ponudba 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

