Današnja cena kriptovalute OpenDelta GMCI30 v živo je 0.18097 USD. Tržna kapitalizacija OG30 je 171,106 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OG30 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OpenDelta GMCI30 v živo je 0.18097 USD. Tržna kapitalizacija OG30 je 171,106 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OG30 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o OG30

Informacije o ceni OG30

Kaj je OG30

Uradna spletna stran OG30

Tokenomika OG30

Napoved cen OG30

Današnja cena OpenDelta GMCI30

Današnja cena kriptovalute OpenDelta GMCI30 (OG30) v živo je $ 0.18097, s spremembo 2.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OG30 v USD je $ 0.18097 na OG30.

Kriptovaluta OpenDelta GMCI30 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 171,106, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 940.00K OG30. V zadnjih 24 urah se je OG30 trgovalo med $ 0.17497 (najnižje) in $ 0.182267 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.258621, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.133385.

V kratkoročni uspešnosti se je OG30 premaknil -0.60% v zadnji uri in -9.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OpenDelta GMCI30 (OG30)

Trenutna tržna kapitalizacija OpenDelta GMCI30 je $ 171.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OG30 je 940.00K, skupna ponudba pa znaša 939999.997995218. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 171.11K.

Zgodovina cene OpenDelta GMCI30, USD

Zgodovina cen OpenDelta GMCI30 (OG30) v USD

Danes je bila sprememba cene OpenDelta GMCI30 v USD $ +0.00477232.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene OpenDelta GMCI30 v USD $ -0.0416116626.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene OpenDelta GMCI30 v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene OpenDelta GMCI30 v USD $ 0.

Napoved cene za kriptovaluto OpenDelta GMCI30

Napoved cene OpenDelta GMCI30 (OG30) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OG30 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OpenDelta GMCI30 (OG30) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OpenDelta GMCI30 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OpenDelta GMCI30 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OG30 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OpenDelta GMCI30.

Kaj je OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenDelta GMCI30?
Če bi kriptovaluta OpenDelta GMCI30 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenDelta GMCI30.
Pomembne panožne novosti OpenDelta GMCI30 (OG30)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.