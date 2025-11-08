Današnja cena OpenAI PreStocks

Današnja cena kriptovalute OpenAI PreStocks (OPENAI) v živo je $ 898.32, s spremembo 3.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPENAI v USD je $ 898.32 na OPENAI.

Kriptovaluta OpenAI PreStocks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 709,659, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 789.99 OPENAI. V zadnjih 24 urah se je OPENAI trgovalo med $ 830.42 (najnižje) in $ 928.13 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,490.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 551.47.

V kratkoročni uspešnosti se je OPENAI premaknil -0.88% v zadnji uri in +18.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OpenAI PreStocks (OPENAI)

Tržna kapitalizacija $ 709.66K$ 709.66K $ 709.66K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 709.66K$ 709.66K $ 709.66K Zaloga v obtoku 789.99 789.99 789.99 Skupna ponudba 789.98771404 789.98771404 789.98771404

Trenutna tržna kapitalizacija OpenAI PreStocks je $ 709.66K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OPENAI je 789.99, skupna ponudba pa znaša 789.98771404. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 709.66K.