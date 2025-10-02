Uradna spletna stran OD

Informacije o ceni OD

Tokenomika Open Dollar (OD) Odkrijte ključne vpoglede v Open Dollar (OD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Open Dollar (OD) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Open Dollar (OD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 22.03K $ 22.03K $ 22.03K Skupna ponudba: $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K Razpoložljivi obtok: $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 22.03K $ 22.03K $ 22.03K Najvišja vrednost vseh časov: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.878488 $ 0.878488 $ 0.878488 Trenutna cena: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Preberite več o ceni Open Dollar (OD) Kupite OD zdaj!

Informacije o Open Dollar (OD) Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults. Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults. Uradna spletna stran: https://www.opendollar.com/ Bela knjiga: https://www.opendollar.com/lite-paper

Tokenomika Open Dollar (OD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Open Dollar (OD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov OD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OD. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko OD, raziščite ceno žetona OD v živo!

Napoved cene OD Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OD? Naša stran za napovedovanje cen OD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona OD zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!