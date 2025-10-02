Odkrijte ključne vpoglede v ooni (OONI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ooni is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, aimed at capturing and sharing internet culture through creative, humor-driven content. The project centers around creating and curating memes related to real-life events and crypto culture, blending storytelling and satire to engage users. Future plans include community participation through NFTs and digital collectibles, rewarding early supporters and fostering deeper interaction within the OONI ecosystem.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OONI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ooni (OONI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

