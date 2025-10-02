Tokenomika Ooga Booga (OOGA)

Tokenomika Ooga Booga (OOGA)

Odkrijte ključne vpoglede v Ooga Booga (OOGA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:08:27 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Ooga Booga (OOGA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ooga Booga (OOGA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.05M
$ 1.05M
Skupna ponudba:
$ 99.37M
$ 99.37M
Razpoložljivi obtok:
$ 19.22M
$ 19.22M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.45M
$ 5.45M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.525065
$ 0.525065
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02208362
$ 0.02208362
Trenutna cena:
$ 0.054799
$ 0.054799

Informacije o Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

Uradna spletna stran:
https://www.oogabooga.io

Tokenomika Ooga Booga (OOGA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ooga Booga (OOGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OOGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OOGA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OOGA, raziščite ceno žetona OOGA v živo!

Napoved cene OOGA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OOGA? Naša stran za napovedovanje cen OOGA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti