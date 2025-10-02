Tokenomika oof oof CTO (OOF)
Tokenomika in analiza cen oof oof CTO (OOF)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za oof oof CTO (OOF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o oof oof CTO (OOF)
Welcome to oof on Solana.
oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign
oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes.
oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.
Tokenomika oof oof CTO (OOF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike oof oof CTO (OOF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OOF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OOF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OOF, raziščite ceno žetona OOF v živo!
Napoved cene OOF
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OOF? Naša stran za napovedovanje cen OOF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
