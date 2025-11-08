Današnja cena Onocoy Token

Današnja cena kriptovalute Onocoy Token (ONO) v živo je $ 0.02053079, s spremembo 1.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONO v USD je $ 0.02053079 na ONO.

Kriptovaluta Onocoy Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,259,881, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 402.32M ONO. V zadnjih 24 urah se je ONO trgovalo med $ 0.02052884 (najnižje) in $ 0.0224797 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.084078, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01903203.

V kratkoročni uspešnosti se je ONO premaknil -4.11% v zadnji uri in -6.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Onocoy Token (ONO)

Tržna kapitalizacija $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.63M$ 16.63M $ 16.63M Zaloga v obtoku 402.32M 402.32M 402.32M Skupna ponudba 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Trenutna tržna kapitalizacija Onocoy Token je $ 8.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ONO je 402.32M, skupna ponudba pa znaša 809830461.9629699. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.63M.