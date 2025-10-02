Tokenomika OneArt (1ART)

Tokenomika OneArt (1ART)

Odkrijte ključne vpoglede v OneArt (1ART), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:07:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen OneArt (1ART)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OneArt (1ART), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 97.98K
Skupna ponudba:
$ 468.83M
Razpoložljivi obtok:
$ 314.86M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 145.88K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.758388
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00027916
Trenutna cena:
$ 0.00031117
Informacije o OneArt (1ART)

OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products.

The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.

Uradna spletna stran:
https://oneart.digital

Tokenomika OneArt (1ART): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike OneArt (1ART) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 1ART, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 1ART.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 1ART, raziščite ceno žetona 1ART v živo!

Napoved cene 1ART

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 1ART? Naša stran za napovedovanje cen 1ART združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

