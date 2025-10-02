Tokenomika OneArt (1ART)
Tokenomika in analiza cen OneArt (1ART)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OneArt (1ART), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o OneArt (1ART)
OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products.
The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.
Tokenomika OneArt (1ART): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike OneArt (1ART) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov 1ART, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 1ART.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko 1ART, raziščite ceno žetona 1ART v živo!
