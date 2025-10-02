Odkrijte ključne vpoglede v OneArt (1ART), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OneArt (1ART), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 1ART, raziščite ceno žetona 1ART v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov 1ART, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OneArt (1ART) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 1ART? Naša stran za napovedovanje cen 1ART združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

