BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Onchain Yield Coin v živo je 1.045 USD. Tržna kapitalizacija ONYC je 104,481,856 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ONYC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Onchain Yield Coin v živo je 1.045 USD. Tržna kapitalizacija ONYC je 104,481,856 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ONYC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ONYC

Informacije o ceni ONYC

Kaj je ONYC

Bela knjiga ONYC

Uradna spletna stran ONYC

Tokenomika ONYC

Napoved cen ONYC

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Onchain Yield Coin Logotip

Onchain Yield Coin Cena (ONYC)

Nerazporejeno

Cena 1 ONYC v USD v živo:

$1.045
$1.045$1.045
+0.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:20:58 (UTC+8)

Današnja cena Onchain Yield Coin

Današnja cena kriptovalute Onchain Yield Coin (ONYC) v živo je $ 1.045, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONYC v USD je $ 1.045 na ONYC.

Kriptovaluta Onchain Yield Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 104,481,856, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ONYC. V zadnjih 24 urah se je ONYC trgovalo med $ 1.043 (najnižje) in $ 1.046 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.005.

V kratkoročni uspešnosti se je ONYC premaknil +0.03% v zadnji uri in +0.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.48M
$ 104.48M$ 104.48M

--
----

$ 104.48M
$ 104.48M$ 104.48M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.0593817
99,999,997.0593817 99,999,997.0593817

Trenutna tržna kapitalizacija Onchain Yield Coin je $ 104.48M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ONYC je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 99999997.0593817. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 104.48M.

Zgodovina cene Onchain Yield Coin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.043
$ 1.043$ 1.043
24H Nizka
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24H Visoka

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.03%

-0.01%

+0.12%

+0.12%

Zgodovina cen Onchain Yield Coin (ONYC) v USD

Danes je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ -0.000119340810389.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ +0.0090898280.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ +0.0169578420.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ +0.0277362742863353.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000119340810389-0.01%
30 dni$ +0.0090898280+0.87%
60 dni$ +0.0169578420+1.62%
90 dni$ +0.0277362742863353+2.73%

Napoved cene za kriptovaluto Onchain Yield Coin

Napoved cene Onchain Yield Coin (ONYC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ONYC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Onchain Yield Coin (ONYC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Onchain Yield Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Onchain Yield Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ONYC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Onchain Yield Coin.

Kaj je Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Onchain Yield Coin (ONYC)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Onchain Yield Coin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Onchain Yield Coin?
Če bi kriptovaluta Onchain Yield Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Onchain Yield Coin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:20:58 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Onchain Yield Coin (ONYC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Onchain Yield Coin

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8282
$0.8282$0.8282

+1,556.40%

Flux

Flux

FLUX

$0.26218
$0.26218$0.26218

+139.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014000
$0.000014000$0.000014000

+133.33%

0G

0G

0G

$1.517
$1.517$1.517

+45.30%

S

S

S

$0.1819
$0.1819$0.1819

+37.17%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.