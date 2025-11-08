Onchain Yield Coin Cena (ONYC)
Današnja cena kriptovalute Onchain Yield Coin (ONYC) v živo je $ 1.045, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONYC v USD je $ 1.045 na ONYC.
Kriptovaluta Onchain Yield Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 104,481,856, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ONYC. V zadnjih 24 urah se je ONYC trgovalo med $ 1.043 (najnižje) in $ 1.046 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.005.
V kratkoročni uspešnosti se je ONYC premaknil +0.03% v zadnji uri in +0.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Onchain Yield Coin je $ 104.48M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ONYC je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 99999997.0593817. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 104.48M.
+0.03%
-0.01%
+0.12%
+0.12%
Danes je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ -0.000119340810389.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ +0.0090898280.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ +0.0169578420.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Onchain Yield Coin v USD $ +0.0277362742863353.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.000119340810389
|-0.01%
|30 dni
|$ +0.0090898280
|+0.87%
|60 dni
|$ +0.0169578420
|+1.62%
|90 dni
|$ +0.0277362742863353
|+2.73%
Leta 2040 bi cena Onchain Yield Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
