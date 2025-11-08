Današnja cena Onchain Yield Coin

Današnja cena kriptovalute Onchain Yield Coin (ONYC) v živo je $ 1.045, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONYC v USD je $ 1.045 na ONYC.

Kriptovaluta Onchain Yield Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 104,481,856, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ONYC. V zadnjih 24 urah se je ONYC trgovalo med $ 1.043 (najnižje) in $ 1.046 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.005.

V kratkoročni uspešnosti se je ONYC premaknil +0.03% v zadnji uri in +0.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Onchain Yield Coin (ONYC)

Tržna kapitalizacija $ 104.48M$ 104.48M $ 104.48M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 104.48M$ 104.48M $ 104.48M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 99,999,997.0593817 99,999,997.0593817 99,999,997.0593817

Trenutna tržna kapitalizacija Onchain Yield Coin je $ 104.48M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ONYC je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 99999997.0593817. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 104.48M.