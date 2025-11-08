BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute OnChain Battles v živo je 0.00015647 USD. Tržna kapitalizacija OCB je 7,823.45 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OCB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OnChain Battles v živo je 0.00015647 USD. Tržna kapitalizacija OCB je 7,823.45 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OCB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o OCB

Informacije o ceni OCB

Kaj je OCB

Uradna spletna stran OCB

Tokenomika OCB

Napoved cen OCB

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

OnChain Battles Logotip

OnChain Battles Cena (OCB)

Nerazporejeno

Cena 1 OCB v USD v živo:

$0.00015647
$0.00015647$0.00015647
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
OnChain Battles (OCB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:36:20 (UTC+8)

Današnja cena OnChain Battles

Današnja cena kriptovalute OnChain Battles (OCB) v živo je $ 0.00015647, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OCB v USD je $ 0.00015647 na OCB.

Kriptovaluta OnChain Battles je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,823.45, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 50.00M OCB. V zadnjih 24 urah se je OCB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00697617, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00015381.

V kratkoročni uspešnosti se je OCB premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OnChain Battles (OCB)

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija OnChain Battles je $ 7.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OCB je 50.00M, skupna ponudba pa znaša 50000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.82K.

Zgodovina cene OnChain Battles, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617$ 0.00697617

$ 0.00015381
$ 0.00015381$ 0.00015381

--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen OnChain Battles (OCB) v USD

Danes je bila sprememba cene OnChain Battles v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene OnChain Battles v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene OnChain Battles v USD $ -0.0001147020.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene OnChain Battles v USD $ -0.00374993360358735.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ -0.0001147020-73.30%
90 dni$ -0.00374993360358735-95.99%

Napoved cene za kriptovaluto OnChain Battles

Napoved cene OnChain Battles (OCB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OCB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OnChain Battles (OCB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OnChain Battles lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OnChain Battles v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OCB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OnChain Battles.

Kaj je OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir OnChain Battles (OCB)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OnChain Battles

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OnChain Battles?
Če bi kriptovaluta OnChain Battles rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OnChain Battles.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:36:20 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti OnChain Battles (OCB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti OnChain Battles

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3790
$0.3790$0.3790

+658.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24116
$0.24116$0.24116

+120.57%

0G

0G

0G

$1.689
$1.689$1.689

+61.78%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01009
$0.01009$0.01009

+60.15%

Kusama

Kusama

KSM

$14.653
$14.653$14.653

+44.03%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.