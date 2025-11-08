Današnja cena OnChain Battles

Današnja cena kriptovalute OnChain Battles (OCB) v živo je $ 0.00015647, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OCB v USD je $ 0.00015647 na OCB.

Kriptovaluta OnChain Battles je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,823.45, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 50.00M OCB. V zadnjih 24 urah se je OCB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00697617, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00015381.

V kratkoročni uspešnosti se je OCB premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OnChain Battles (OCB)

Tržna kapitalizacija $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Zaloga v obtoku 50.00M 50.00M 50.00M Skupna ponudba 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

