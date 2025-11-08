Današnja cena Onboarding

Današnja cena kriptovalute Onboarding (ONBOARDING) v živo je $ 0.0000065, s spremembo 1.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONBOARDING v USD je $ 0.0000065 na ONBOARDING.

Kriptovaluta Onboarding je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,453.64, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 992.88M ONBOARDING. V zadnjih 24 urah se je ONBOARDING trgovalo med $ 0.00000649 (najnižje) in $ 0.00000662 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00166146, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000599.

V kratkoročni uspešnosti se je ONBOARDING premaknil -- v zadnji uri in -14.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Onboarding (ONBOARDING)

Tržna kapitalizacija $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Zaloga v obtoku 992.88M 992.88M 992.88M Skupna ponudba 992,879,039.666511 992,879,039.666511 992,879,039.666511

Trenutna tržna kapitalizacija Onboarding je $ 6.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ONBOARDING je 992.88M, skupna ponudba pa znaša 992879039.666511. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.45K.