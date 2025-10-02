Tokenomika Olive Cash (OLIVE)

Tokenomika Olive Cash (OLIVE)

Odkrijte ključne vpoglede v Olive Cash (OLIVE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:37:08 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Olive Cash (OLIVE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Olive Cash (OLIVE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 48.83K
Skupna ponudba:
$ 53.68M
Razpoložljivi obtok:
$ 53.03M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 49.43K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.6
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00092085
Informacije o Olive Cash (OLIVE)

OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain.

OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.

Uradna spletna stran:
https://olive.cash/

Tokenomika Olive Cash (OLIVE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Olive Cash (OLIVE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OLIVE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OLIVE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OLIVE, raziščite ceno žetona OLIVE v živo!

Napoved cene OLIVE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OLIVE? Naša stran za napovedovanje cen OLIVE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

