Današnja cena OKX Mascot

Današnja cena kriptovalute OKX Mascot (WALLY) v živo je --, s spremembo 4.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WALLY v USD je -- na WALLY.

Kriptovaluta OKX Mascot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,285.7, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.97M WALLY. V zadnjih 24 urah se je WALLY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00780088, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WALLY premaknil -- v zadnji uri in -9.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OKX Mascot (WALLY)

Tržna kapitalizacija $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Zaloga v obtoku 999.97M 999.97M 999.97M Skupna ponudba 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

Trenutna tržna kapitalizacija OKX Mascot je $ 5.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WALLY je 999.97M, skupna ponudba pa znaša 999970448.449221. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.29K.