Današnja cena kriptovalute OKIE v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija OKIE je 10,158.62 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OKIE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

OKIE (OKIE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:52:31 (UTC+8)

Današnja cena OKIE

Današnja cena kriptovalute OKIE (OKIE) v živo je --, s spremembo 7.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OKIE v USD je -- na OKIE.

Kriptovaluta OKIE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,158.62, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B OKIE. V zadnjih 24 urah se je OKIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00362919, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je OKIE premaknil -0.79% v zadnji uri in -9.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OKIE (OKIE)

$ 10.16K
$ 10.16K$ 10.16K

--
----

$ 10.16K
$ 10.16K$ 10.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija OKIE je $ 10.16K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OKIE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.16K.

Zgodovina cene OKIE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362919
$ 0.00362919$ 0.00362919

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

+7.23%

-9.98%

-9.98%

Zgodovina cen OKIE (OKIE) v USD

Danes je bila sprememba cene OKIE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene OKIE v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene OKIE v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene OKIE v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+7.23%
30 dni$ 0-47.49%
60 dni$ 0-98.94%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto OKIE

Napoved cene OKIE (OKIE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OKIE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OKIE (OKIE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OKIE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OKIE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OKIE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OKIE.

Kaj je OKIE (OKIE)

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OKIE?
Če bi kriptovaluta OKIE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OKIE.
Pomembne panožne novosti OKIE (OKIE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

