Današnja cena OKIE

Današnja cena kriptovalute OKIE (OKIE) v živo je --, s spremembo 7.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OKIE v USD je -- na OKIE.

Kriptovaluta OKIE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,158.62, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B OKIE. V zadnjih 24 urah se je OKIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00362919, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je OKIE premaknil -0.79% v zadnji uri in -9.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OKIE (OKIE)

