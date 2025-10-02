Odkrijte ključne vpoglede v OG SMINEM (OGSM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OG SMINEM (OGSM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US

Zdaj, ko razumete tokenomiko OGSM, raziščite ceno žetona OGSM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OGSM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OG SMINEM (OGSM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OGSM? Naša stran za napovedovanje cen OGSM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

