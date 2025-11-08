Današnja cena Official PPshow

Današnja cena kriptovalute Official PPshow (PP) v živo je $ 0.00360232, s spremembo 4.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PP v USD je $ 0.00360232 na PP.

Kriptovaluta Official PPshow je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,799,172, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 501.97M PP. V zadnjih 24 urah se je PP trgovalo med $ 0.00331394 (najnižje) in $ 0.00375522 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00395351, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00122364.

V kratkoročni uspešnosti se je PP premaknil +0.82% v zadnji uri in +7.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Official PPshow (PP)

Tržne informacije Official PPshow (PP)

Tržna kapitalizacija $ 1.80M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.87M
Zaloga v obtoku 501.97M
Skupna ponudba 801,969,563.568478

