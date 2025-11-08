Današnja cena Official DogeWLFI Coin

Današnja cena kriptovalute Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) v živo je --, s spremembo 2.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGEWLFI v USD je -- na DOGEWLFI.

Kriptovaluta Official DogeWLFI Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,761.24, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.84M DOGEWLFI. V zadnjih 24 urah se je DOGEWLFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0011025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGEWLFI premaknil -0.24% v zadnji uri in -12.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Tržna kapitalizacija $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Zaloga v obtoku 998.84M 998.84M 998.84M Skupna ponudba 998,835,832.35248 998,835,832.35248 998,835,832.35248

