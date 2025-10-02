Tokenomika OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Odkrijte ključne vpoglede v OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:09:15 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 56.27K
Skupna ponudba:
$ 999.63M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.63M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 56.27K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00337666
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000049
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

Uradna spletna stran:
https://www.officialbtrump.com

Tokenomika OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BTRUMP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BTRUMP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BTRUMP, raziščite ceno žetona BTRUMP v živo!

Napoved cene BTRUMP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BTRUMP? Naša stran za napovedovanje cen BTRUMP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

